Sivas Belediye Başkanı Bilgin başarılı sporcuları ödüllendirdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kick boks turnuvasında bronz ve gümüş madalya kazanan sporcuları altınla ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, 4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvasında bronz madalya kazanan Alperen Turan Arıs ile 2. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası'nda ikinci olan Ömer Ufuk Şimşek'i makamında kabul etti.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Bilgin, sporcuları başarısından dolayı tebrik etti.

Sporun önemine vurgu yapan Başkan Bilgin, gençlerin kazandığı başarıların kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarını aktaran Bilgin, "Her kurumun ayrı görevi var ama biz belediye olarak kimsenin yetki alanına girmeden kurumlarla iş birliği içerisinde ortak akıl ve istişare ile bu şehre nasıl daha iyi hizmet ederiz diye düşünüyoruz. Bu kapsamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile bu şehre değer katacak her projenin dün de arkasındaydık bugün de arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Bilgin, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer