Sivas Belediye Başkanı Aydın, Projeleri Denetledi

Belediye Başkanı Sami Aydın, kentte yapımı devam eden projeleri denetledi.

Aydın, Sivas Belediye Meclisi üyeleriyle kentte yapımı devam eden projelere yönelik inceleme gezisi düzenledi.

Gezi programında ilk olarak Paşabahçe Mesire Alanı'nda, Tavra Deresi'nden kente içme suyu temini için yapılan ishale hattı çalışmalarını inceleyen Aydın, yaptığı açıklamada, 4 Eylül Barajı'nın yetersiz kalması nedeniyle yeni isale hatt projesini başlattıklarını söyledi.

Aydın, projenin maliyetinin yaklaşık 35 milyon lira olacağını dile getirerek, mayıs ayı içinde isale hattının tamamlanacağını söyledi.

İshale hattı projesindeki incelemenin ardından beraberindekilerle şehir içi trafiğini rahatlatmayı amaçlayan DSİ Kavşağı'na geçen Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yolun Karşıyaka Mahallesi önemli ama daha önemlisi mevcut stat ve okullar bölgesine yeni bir alternatif yol bağlantısı oldu. Her maçtan sonra anormal bir trafik sıkışıklığı olurken geçtiğimiz hafta oynan Fenerbahçe maçında sıkışıklık yaşamadık. Sebebi bu yolun faaliyete geçmiş olmasıdır."

Aydın, üniversite ve şehir bağlantısını sağlayacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı şantiyesinde de incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Aydın, "Şehrimiz adına önemli bir proje. İnşallah bu projeyi bu yıl içerisinde tamamlayarak halkımızın şehrimizin hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Erken seçim kararı

Aydın, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine de değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni bir sistemle inşallah tanışacağız. İnanıyorum ki bu sistem ülkemizin gelişmesine yeni katkılar sunacaktır. Ülkemizin hem ekonomik, hemde gelişme anlamında yeni bir ivme kazanacağını ümit ediyorum. Şehrimiz, ülkemiz ve dünya için bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İnceleme gezisine AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve Merkez İlçe Başkanı Tarım Eminoğlu da eşlik etti.