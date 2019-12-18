: Sivas bedensel engelli şaban'ın askerlik hayali

18.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:11

Bedensel engelli Şaban'ın askerlik hayali

SİVAS'ın Zara ilçesinde çocukken geçirdiği çocuk felci yüzünden bedensel engelli kalan Şaban Karaoğlu (36) üniforma giyerek asker olmanın hayalini kuruyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde akraba evliliği yapan Emine ve Necmettin Karaoğlu çiftinin üç çocukları dünyaya geldi. 8 yaşına kadar normal olan Ayşe (50), Nilay (43) ve Şaban Karaoğlu (36), akraba evliliği yapmaları nedeniyle çocuk felci geçirerek bedensel engelli oldu. Babalarını da kaybeden Karaoğlu kardeşler, anneleri Emine Karaoğlu ile yaşamaya başladı. Ayşe ve Nilay Karaoğlu ayaklarını, Şaban Karaoğlu ise hem ayaklarını hem de ellerini kullanamıyor.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın 'Bizi bekleyen birileri var' projesi kapsamında Karaoğlu kardeşleri evinde ziyaret etti. Ziyarette Şaban Karaoğlu, Kaymakam Sayın'a en büyük hayalinin asker olmak istediğini söyledi. Kaymakam Sayın, Karaoğlu'nun bu isteğinin temsili olarak yerine getirilmesi için İlçe Jandarma Komutanlığı ile görüşme sözü verdi.

Kaynak: DHA

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