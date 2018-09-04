Sivas BBP Lideri Destici Yerel Seçimlerde Gönül İttifakı Olabilir

BBP Lideri Destici Yerel seçimlerde gönül ittifakı olabilir

İrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Mustafa Destici yerel seçimler de ittifak açıklaması yaptı. Destici, Yasal olarak şuanda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil ama bir gönül ittifakı olabilir mi elbette olabilir. dedi.

4 Eylül Sivas Kongresinin 99'uncu yıl kutlama etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici parti binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin hem içeride hem de dışarıda devam ettiğini ifade eden Destici, Suriye'nin kuzeyinde çok büyük belaların olduğunu söyledi. Suriye'de savaşın yeniden başlatıldığını belirten Destici, İdlib'e karşı başlatılan operasyonlar hakkında değerlendirmede bulundu. Destici, Bir taraftan PKK, PYD ile uğraşıyoruz, öbür taraftan başka uluslararası güçler Suriye'de şuanda adeta savaşı yeniden başlatıyorlar. Bugün Rusya'nın desteği ile Suriye Esed rejimi Şam yönetimi İdlib'e operasyon başlattı. Yani Suriye'nin başlattığı bu operasyonun faturası yine Türkiye'ye çıkabilir. Yüz binlerce göç dalgası ile Türkiye karşı karşıya kalabilir. Türkiye'nin burada yapması gereken şudur. Evet daha önce hazırlıksız yakalandık farklı politikalar uygulandı ama şuanda yapılması gereken İdlib, Türkiye arasında mutlaka güvenlikli cepheler oluşturması lazım ve bu göç dalgasının buralarda tutulması lazım ve buralara da ara tampon bölgeler oluşturularak tutulması lazım. Uluslararası kuruluşların gözetiminde buralarda insanların hayatının da garanti altına alınması lazım. Yani onlarda Esed rejiminin, Rusya'nın yada İdlib'de bulunan diğer güçlerin terörist grupların, farklı grupların, Suriye'de iç savaşın tarafı olan farklı grupların ateşleri arasında kalmaması lazım. İnsani dramların yaşanmaması lazım. Onun için mutlaka ama mutlaka güvenlikli ceplerin oluşturulması lazım ve hem Türkiye'nin yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kalmaması hemde o insanların güvenliği açısından bunların ivedilikle yapılması lazım. Hatta Türkiye'nin Rusya, İran ve Çin'de buraya müdahil oluyor bu ülkelere başta Rusya olmak üzere cepler oluşmadan, güvenlikli bölgeler oluşturulmadan bu operasyonun başlatılmaması noktasında talepleri vardı. Bu taleplerinde biz dikkate alınmasını bekliyoruz. dedi.

OPERASYONLAR DEVAM ETMELİ

Türkiye'nin sınır dışına başlattığı operasyonların devam etmesi gerektiğini ifade eden Destici Tabi öbür taraftan Türkiye, kendi güvenliği ve bölgesinin güvenliği açısından PKK'ya, PYD'ye YPG'ye operasyonlara devam ediyor. bu operasyonların hız kesmeden devam etmesi lazım. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere Irak'ın kuzeyi, Sincar, Kandil bütün bu bölgelelerin Tel Abyad, Kobani dedikleri Ayn el-Arab bütün bu bölgelerden PKK'nın, PYD ve YPG'nin ne pahasına olursa olsun çıkartılması lazım. Bu konuda biz Büyük Birlik Partisi olarak terörle mücadelenin sonuna kadar yanında olduğumuzu, arkasında olduğumuzu ifade ediyorum. diye konuştu.

KRİZİN BEDELİNİ MİLLET ÖDEMEYE BAŞLADI

Türkiye'ye karşı uygulanan ekonomik ambargonun bedelini vatandaşların yavaş yavaş ödemeye başladığını belirten Destici şöyle konuştu Ülkemiz bir ekonomik ambargoyla ve bunun sonucunda bir krizle karşı karşıya. Milletimiz bunun ağır bedelini yavaş yavaş ödemeye başladı. Zamlar peşi sıra gizli ya da açık uygulanmaya başladı. Tabi bu bir taraftan vatandaşın belini bükerken öbür taraftan da üretime ağır darbeler vurmaya başladı. Bunlarla ilgili ivedi tedbirlerin alınması lazım. Biz maalesef aklımızı başımıza almış değiliz. Yani bizim bu ekonomik dar boğazdan çıkmamızın yolu ya da bize karşı uygulanan ekonomik ambargolarla muhattap olmamak ya da muhattap olduğumuzda karşı koymanın yolu üretim ve tasarruftan geçiyor. Yani siz üretmezseniz ya da ürettiğinizden fazla tüketir tasarruf etmezseniz bu tür saldırılarla, ekonomik ambargolarla karşı karşıya kalırsınız.

YEREL SEÇİMLERDE GÖNÜL İTTİFAKI OLABİLİR

Bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını sorması üzerine Destici şu cevabı verdi Yasal olarak şuanda yerel seçimlerle ilgili bu mümkün değil ama bir gönül ittifakı olabilir mi elbette olabilir. Çünkü bizim cumhur ittifakımız biz daha öncede ifade ettik sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik, sadece o seçimleri kazanmaya yönelik bir ittifak değildi. Biz devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek ve devlete ve millete yönelmiş tehditleri bertaraf etmek adına bu ittifakı kurmuştuk ve bu tehditler ortadan kalkmadı. bu tehditler devam ediyor. Dün 15 Temmuz darbesi oldu bugün ekonomik tehditleri, ambargoları yaşıyoruz, terör tehdidi tüm hızıyla devam ediyor. Dolayısıyla da bu tehditler ortadan kalkmadan elbetteki bizim ittifakımız bitmez ve bizim ittifakımız şuanda devam ediyor ama bu ittifakın şeklinin nasıl olacağı noktasında bunun bir gönül ittifakı safhasında mı kalacak yoksa bazı şehirlerde veya bazı bölgelerde bir vücut mu bulacak müşahhas bir hale mi gelecek bununla ilgili henüz netleşmiş bir şey yok ama şu var hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi'ne yerel seçimlerde de bu ittifakın lazım olan yerlerde, lüzumlu olan yerlerde devam etmesi yönünde bir irade beyanı var, biz arzu ve istek var. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak bu arzu ve isteği doğru buluyoruz, doğru değerlendiriyoruz. Tabi biz şuanda resmi bir ittifak olmayacağı için, olmadığı için bütün bu görüşmelerde başlayıp neticelenmediği için biz kendimiz Sivas başta olmak üzere bütün illerde seçimlere kendi kadrolarımızla girmek üzere hazırlıklarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. ifadelerini kullandı.