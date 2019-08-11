SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET

11.08.2019 14:04

Sivas'ta, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent mezarlığına kabir ziyaretine gidenler, şehitlikleri de unutmadı. Kent merkezinde vatandaşlar, kurban kesimlerini tamamlanmasının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yolunu tuttu. Aileler, ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan polis ve garnizon şehitliği de ziyaretçilerin akınana uğradı. Kendi yakınları için mezarlığa gelenler, şehitliklere de uğrayarak dua etti.

Kaynak: DHA