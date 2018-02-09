Sivas Başkan Aydın'dan Afrin Gazisine Ziyaret

Başkan Aydın'dan Afrin gazisine ziyaret

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Hakkı Aytekin'i evinde ziyaret etti.

Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde 3 Şubat tarihinde PKKKCKPYD-YPG ve IŞİD terör örgütü mensuplarınca düzenlenen ve 5 askerin şehit düştüğü tank saldırısında yaralanan Sivaslı Uzman Çavuş Hakkı Aytekin, Kilis Devlet Hastanesindeki 5 günlük tedavisinin ardından dün memleketi Sivas'a geldi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcıları Mahir Kuzucu, Abdurrahim Ceyhan, Hasan Karaman ve beraberindekiler evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Aytekin'i Örtülüpınar Mahallesi, Demirkapı Sokak'taki evinde ziyaret etti.

Ziyarette Gazi Aytekin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Aydın, çok kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Aydın Görevinizi yaptınız. Zor bir görev yaptınız. Herkese nasip olmayacak bir görev yaptınız. Sizin gibi gençler olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir inşallah. Büyük bir özveri. Şu anda halen senin arkadaşların görevlerinin başında biliyoruz, takip ediyoruz. Rabbim onlara güç kuvvet versin. Onları muhafaza etsin. Çok şükür bizim inancımıza göre de şehitlik zaten tarifi mümkün olmayan bir makam ama gazilik de ondan sonra gelen bir makam. Bu her Müslümanın, her bilinçli Türk gencinin hayal ettiği, arzu ettiği bir duygu. Zor mu hiçbir şey kolay değil. Hiçbir nimete ulaşmak kolay olmuyor. Fedakarlık gerektiriyor, emek gerektiriyor. O yüzden sizlerde bunu yaptınız. Ülkemiz adına, bayrağımız adına, mukaddesatımız adına sizlere şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Bu vesile ile de hem görelim tanışalım hem de duygularımızı ifade edelim dedim. Rabbim inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı nasip eder dedi.

Gazi Hakkı Aytekin ise ziyaretten dolayı Başkan Aydın ve beraberindekilere teşekkür etti. Aytekin Orası çok farklı bir yer. Herkes yaptığı işin bilincinde, herkes ne yapacağının bilincinde. Herkeste çok kuvvetli bir inanç var. Allah'ın izniyle herkes elinden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyor. Herkesin duası bizim en büyük zırhımız, en büyük desteğimiz. Allah'ın izniyle hepsinin kökünü kazıyacağız diye konuştu.