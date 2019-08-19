Sivas Barosunda ihraç

19.08.2019 17:36

Sivas Barosuna bağlı bir avukat, dolandırıcılık suçlaması ile ceza alınca barodan ihraç edildi.

Sivas Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan M.Ç., hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayı kaybetmişti. 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 4 gün adli para cezasına çarptırılan avukatın yaptığı itirazda Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Cezası onanan avukat, Sivas Barosu tarafından alınan kararla barodan ihraç edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA