Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu
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Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı bal üretimine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

12.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:46
Sivas ballandı, en çok bal üreten 4. şehir oldu

(TÜİK), 2019 yılı bal üretimine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. TÜİK'ten derlediği bilgilere göre 2019 yılında Türkiye'de en çok doğal bal üretiminin yapıldığı iller sıralamasında 5 bin 29 ton ile 4. sırada yer aldı.


TÜİK verilerine göre 2019 yılında en fazla bal üretilen şehir 17 bin 57 ton ile oldu. Ordu'yu 14 bin 688 ton ile Muğla, 11 bin 77 ton ile Adana, 5 bin 29 ton ile de Sivas takip etti.


Geçtiğimiz yıl en az doğal bal üretiminin yapıldığı il ise 36 ton ile Kilis oldu. Kilis'i 72 ton ile Nevşehir, 84 ton ile de Kırşehir izledi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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