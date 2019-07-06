SİVAS Balkondaki saksıların çalınması kamerada

Balkondaki saksıların çalınması kamerada

Sivas'ta yaşayan Yasin Sarıkaya'nın (41) balkonundaki çam ve dut ağacı fidelerinin bulunduğu saksılar yaşlı bir şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Halit Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan Demirkollar Apartmanı'nın giriş katında Yasin Sarıkaya'ya ait evde meydana geldi. Özel bir şirkette aşçı olarak çalışan Sarıkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan temin ettiği çam ve dut ağacı fidelerini evinin balkonundaki saksılara yetiştirmeye başladı. Sarıkaya, sabah uyandığında fidelerin dikili olduğu saksıların yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine balkonuna taktırdığı güvenlik kamerasını inceleyen Sarıkaya, fidelerin dikili olduğu iki saksının çalındığını gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece saat 01.30 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın apartmanın giriş katında bulunan evin balkonundan fidelerin bulunduğu saksıları alarak uzaklaştığı görüldü.

Özenle baktığı fidelerin sabah sulamak için baktığında balkonda olmadığını fark ettiğini belirten Sarıkaya, öÇalınan çam fidesi ve dut ağacı fidesiydi. Kayda değer bir şey değil ama çalmışlar. Sulamak için balkona çıkmıştım. Yerinde göremeyince hanıma sordum. Bilmediğini söyleyince güvenlik kamerasına baktım. Saat 01.30 sıralarında bir şahsın etrafı gözetleyerek aldığını gördümö dedi. Sarıkaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA