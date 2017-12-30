Sivas Bakırla Hat Sanatını Buluşturuyor

Bakırla hat sanatını buluşturuyor



SİVAS'ta hobi olarak başladığı rölyef kabartma işine profesyonel olarak devam eden Necmettin Sadıkoğlu(45), bakırla hat sanatını buluşturuyor. Zırnıklama yöntemiyle 13-14 aşamadan geçirerek yaptığı bakır tablolar yurt içinden yurt dışına kadar bir çok meraklısına ulaşıyor.



Sivas'ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası Necmettin Sadıkoğlu, 7 yıldır Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Sanat Merkezinde bakır rölyef eğitmeni olarak çalışıyor. Burada meraklılara ve üniversite öğrencilerine kendi branşı ile ilgili ücretsiz kurslar veren Sadıkoğlu, bunun yanı sıra Sivas Halk Eğitim Merkezinde, Kapalı Cezaevinde ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinde de kurslar vererek bakır kabartma sanatını öğretmeye çalışıyor. Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Sadıkoğlu'nun zırnıklama yöntemi ile 13-14 aşamadan geçirerek yapmış olduğu tablolar yurt içi ve yurt dışından birçok yerin duvarını süslerken, eserlerinden bazıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaca ünlü Fransız piyanist Stephen Blet'e hediye edildi. Sadıkoğlu'nun yaptığı eserler, boyut ve içeriğine göre 250 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.



Sanatını, hat sanatı ile bakırın buluşması olarak adlandıran Necmettin Sadıkoğlu ortalama boyuttaki bir tablosunun 2 gün zamanını aldığını söyledi. Sadıkoğlu, Bakırdan genellikle süs eşyaları dediğimiz ev, ofis, cami gibi bu yerlerin duvar süslemelerinde kullanılan objelerin tasarımını yaparak hayata geçirme işi diyoruz. Çoğu bakırdan takı olarak düşünüyor ama o tamamen ayrı bir sanattır. Bizimki rölyef sanatı kabartma sanatıdır. Bu da alçak ve yüksek kabartma olarak ikiye ayrılır. Bizim daha ziyade Sivas'a özgü motifler olan çift başlı kartal, hayat ağacı, Kongre Binası, Çifte Minare, Gökmedrese, Ulu Cami gibi eserleri hat sanatıyla bakıra taşıyoruz. Biz buna da hat ile bakırın buluşması diyoruz. Çalışmalarımız son aşamasına kadar risk taşıyoruz. A3 boyutunda dediğimiz normal bir tabloyu obje şeklinde olduğunda bile en kötü 2 gün uğraşmamız gerekiyor dedi.



'DÜNYADA YAPAN ÇOK AZ'



Kullandığı zırnıklama sisteminin Türkiye'de ve dünyada çok az kullanıldığını belirten Sadıkoğlu şöyle devam etti



Çalışmalarımızı zırnıklama sistemi ile yapıyoruz. Sodyum sülfat, kükürt ve su karışımını kaynatıyoruz. Bakırı onun içerisine sokup yıkamaya başlıyoruz. O sırada çok ağır bir koku çıkar. Bakırla kimyasal birleşiyor, gözle görülmeyecek şekilde yanma meydana geliyor. Zırnık budur. Herhangi bir ayakkabı boyası, kalemle boyama filan değildir. Siyahlıklarımız tamamen zırnıklama sistemi ile yakmadır. Yaklaşık 13-14 aşaması vardır. Eskiden çiçek, gemi, Osmanlı arması gibi basite indirgenmiş şeyler yapılıyordu. Bugün Ayet-el Kürsi, Esma'ül Hüsna, Hilye'i Şerif gibi eserleri yapıyoruz. Yaklaşık 1 metre boyunda 65 santim eninde Hilye'i Şerif yapıyoruz. Bunun da Türkiye değil dünyada olduğuna bakır üzerine el işçiliği olarak yapılmışı yoktur. Bunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 1 aya kadar bitireceğiz.



'KÜLTÜR OSCARI KAZANDIM'



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Yaşama Dokunanlar Platformu'nun düzenlediği ve 35 ilden eserin katıldığı yarışmada kendi dalında birinci gelerek kültür oscarı ödülünü kazandığını ifade eden Sadıkoğlu şunları söyledi



Şu anda dünyanın her yerinde tablolarımız var. Hindistan'a dahi tablolarımız götürüldü. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tablomuz hediye edildi. Geçen gün Sivas'ta Türkiye ve Filistin yararına konser düzenleyen ünlü Fransız piyanist Stephen Blet'e de tablomuz hediye edildi. 4-5 bakanımızda, iş adamlarımızda, sanat ve siyaset dünyasından bir çok kişide tablomuz var. En son İstanbul'da yapmış olduğumuz Ayet-el Kürsi tablomuzla birlikte 53 şehrin katılımıyla gerçekleştirilen Kültür Bakanlığı destekli Yaşama Dokunanlar Platformu Kültür Oscarları yarışması düzenlendi. Aralığın 8'inde gittim ve finale kalarak kendi branşımda ödülü kazandım. 19 Ocak'ta İstanbul'da gala töreni gerçekleştirilecek ve ödülümüzü alacağız.