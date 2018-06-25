Sivas Bakan Yılmaz Yarına Umutla Uyanacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Türkiye'nin yarını aydınlıktır, yarına gerçekten umutla uyanacağız. Hiç kimsenin Türkiye'nin geleceğinden karamsarlığa düşmesine gerek yoktur" dedi.

Seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin il başkanlığına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Sivas'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, milletin en doğruyu seçtiğini ve en iyi kararı verdiğini belirtti. Milletin terazisinin şaşmayacağını söyleyen Yılmaz "Milletimiz Cumhurbaşkanı seçimlerinde bütün adaylar içerisinde en tecrübelisini seçti. Türkiye'yi bulunduğu konumdan alıp da çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartacak bir lideri seçti. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceği daha aydınlıktır. Bakın herkes hiçbir ayrım gözetmeksizin bayram havasında. Dolayısıyla da aziz milletime şunu söylüyorum; böyle bir tercihte bulunan milletimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah iki cihanda yüzlerini ak eylesin. AK Parti'nin değerli mensupları büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalıştılar, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız hükümeti kuracak, bu cumhurbaşkanımıza parlamentoda yardım olacak, destek olacak, önüne engel çıkartmayacak, olan engelleri açacak, istikrarı kurumsallaştıracak, Türkiye'de güven ve istikrarın kalıcı hale gelmesi için gereken yasaları çıkartacak bir parlamento çoğunluğunun AK Parti'ye verilmesini istedik. 290'nın üzerindeki, 300'ü belki geçebilir yurt dışı oyları da var. Ama ne olursa olsun mevcut durumda dahi gerçekten AK Parti halka hizmet verebileceği bir milletvekiliyle parlamentoya koydu" dedi.

'MHP'YE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhur ittifakının ortaklarına da teşekkür eden Bakan Yılmaz, "Gerçekten bakıyoruz, değerlendiriyoruz MHP'ye ve BBP'ye teşekkür ediyorum. İttifakın gereğini eksiksiz olarak yerine getirdiler. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı içinde aynı destek ve kararlılıkla sayın cumhurbaşkanımıza, milletin adamına büyük destek vereceklerdir. Türkiye'yi bu zor dönemde birçokların terör kuşağıyla kuşatmak istediği alanda Türkiye'nin önünü açacak, ayaklarına vurulmak istenen prangaları kıracak, zincirleri kıracaktır. Bundan dolayı MHP'nin değerli yöneticilerine, milletvekili adaylarına ve Sivas'tan MHP'ye destek veren hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DEMOKRASİ GÜÇLENDİ'

Sivas'ta seçimlerin sıkıntısız atlatıldığını dile getiren Yılmaz, seçimlere katılımın yüzde 82 civarında olduğunu ifade ederek oy veren bütün vatandaşlara teşekkür etti.

"AK Parti'ye oy verirseniz Türkiye kazanır, ancak hangi partiye oy verirseniz verin Türkiye'de demokrasi güçlenir" ifadelerini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'yi izleyenler, bu seçim sonuçlarının sadece Türkiye'de olan 81 milyon vatandaşımız değil, Avrupa'daki, Afrika'daki, Orta Doğu'daki de takip ediyor. Onlar şunu gördüler, Türkiye'de büyük bir demokrasi olgunluğu, istisna bir iki olay hariç hiçbir olaysız şekilde vatandaşlarımız sandığa gitti ve yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla demokratik olgunluğunu gösterdi ve milli iradesini teşkil etti. Bundan dolayı da bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin yarını aydınlıktır, yarına gerçekten umutla uyanacağız. Hiç kimsenin Türkiye'nin geleceğinden karamsarlığa düşmesine gerek yoktur. Türkiye birlik ve beraberliğini devam ettirdiği sürece inşallah bölgesel güç olmaktan çıkıp, küresel güç olacaktır. Bundan 81 milyon vatandaşımız faydalanacak."