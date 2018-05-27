Sivas Bakan Yılmaz Hem Güçlü Yasamayı, Hem Güçlü Hükümeti Seçeceğiz Hd

Bakan Yılmaz: Hem güçlü yasamayı, hem güçlü hükümeti seçeceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler sonrasında ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale geleceğini belirterek, "Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz" dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleşen "İlçe Teşkilatlarıyla Buluşma Toplantısı"na katıldı. Daha sonra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti 27'nci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na geçen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, bu tarihten sonra millet iradesinin uygulamaya geçeceğini söyledi. Bakan Yılmaz, bu seçimlerin ülkedeki güven ve istikrarın kurumsal hale gelmesini sağlayacağını dile getirerek, "Lider ülke Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, etkin ve demokratik yönetime kavuşacaktır. Bugün Anadolu insanının hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını savunan parti AK Parti'dir. İnsanımızın dişiyle, tırnağıyla, canı pahasına bedel ödeyerek elde ettiği hak ve özgülükleri bugüne kadar savunduk, bugünden sonra da hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZ MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ'

Yeni sistemin hükümeti kurma yetkisini millete verdiğini ifade eden Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Biz hükümeti kurma yetkisini millete verdik. Ama bugün cumhurbaşkanı adayı olanlar diyor ki, 'Bu hakkı milletten geri alacağız' diyor. Niçin geri alıyorsun? Bu millet seni seçerken iyi de kendi hükümetini kurarken, kendi cumhurbaşkanını seçerken yanlış mı yapar. Bunlar niçin böyle yapıyorlar? Çünkü bunlar kendilerini bu ülkenin sahibi görüyorlar, halkın bir hakkının olmadığını düşünüyorlar. Eğer kullanması gereken bir hak varsa, o hakkı da ancak kendileriyse kullanabileceklerini düşünüyorlar. Oysa siz geçen yıl referandumda 'Hükümeti ben kuracağım' dediniz, hakkınızdı, egemenliğin sahibi millettir. Bu millet kendi hakkına sahip çıktı. Şimdi 'Bu hakkı milletten alacağım' diyor. Sana bu hakkı kim verdi? Millete sormadan bu hakkı alamazlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bu partilerin DNA'sında, genetik kodlarında vardır. Hiçbir zaman millete güvenmediler, her zaman millete yukarıdan baktılar, fırsat verildiğinde hep milletin haklarını geri aldılar. Ama millete hakkını veren tek parti, Adalet ve Kalkınma Partisi oldu."

'HEM GÜÇLÜ YASAMAYI, HEM GÜÇLÜ HÜKÜMETİ SEÇECEĞİZ'

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin istikrar sağlayacağını belirten Bakan Yılmaz şöyle devam etti: "24 Haziran seçimlerini tüm dünya yakından izliyor. 7 düvelin çağdaş versiyonları istiyorlar ki Türkiye tökezlesin ve tam bağımsızlık iddiasından vazgeçsin. Eskiden olduğu gibi bazı merkezlerden gelen politikaları uygulasın. 24 Haziran'da AK Parti'yi yeniden ve güçlü bir şekilde iktidara getirin ki Türkiye tam bağımsız politikaları uygulamaya devam etsin, Kudüs, Filistin, Saraybosna sevinsin. Kudüs'ün, Saraybosna'nın sevincine ortak olmak için sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte büyük ve kutlu yürüyüşe davet ediyoruz. Bu seçimle hem güçlü yasamayı hem güçlü hükümeti seçeceğiz. Güçlü yasama, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demektir. 24 Haziran seçimlerine müteakip kurulacak millet hükümeti zamanında Türkiye zaman da, kaynak da israf etmeyecektir. Daha büyük, daha güçlü, daha refah içinde bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. 2023 hedeflerini yakalayacağız. Herkesin işi, aşı, evi, barkı olsun. Huzur, kardeşlik, birlik, bereket, bolluk olsun. Bunu 16 yıllık tecrübe ve birikimiyle yaparsa AK Parti yapar." Yılmaz, güçlü ve büyük Türkiye'yi milletle birlikte kuracaklarını dile getirerek, 24 Haziran'dan sonra millet hükümetiyle herkesin inandığı gibi yaşadığı, fikirlerini özgürce ifade ettiği, refaha katkıda bulunduğu ve refahtan da hak ettiği payı aldığı, emniyet ve huzur içinde yaşanılan bir Türkiye'nin olacağını söyledi. Sivas'ın ve Türkiye'nin geleceğe ilişkin umutlarını artıracaklarını dile getiren Bakan Yılmaz,"Rehberimizle, liderimizle hayalimiz olan yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından 27'nci dönem AK Parti Sivas Milletvekili adayları Habip Soluk, Semiha Ekinci, Rüstem Yüce ve Yaşar Sayan partililere tanıtıldı.