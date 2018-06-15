Sivas Bakan Yılmaz, Bayram Namazını Ulu Cami'de Kıldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bayramı Namazını, Sivas Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte kıldı.

Ramazan Bayramı Namazı, Sivas'ta saat 05.48'de kılındı. Namaz sırasında camiler dolup, taştı. Birçok vatandaş, camilere namaz saatinden önce gelerek yer bulmaya çalıştı. Sivas'ta, Selçuklular döneminde inşa edilen Ulu Cami'ye, vatandaşlar bayram namazını kılmak için akın etti. Caminin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar dışarı da namaz kılmak zorunda kaldı. Bayram namazının ardından eller semaya açılarak dua edildi. Çocuklar da babalarıyla birlikte bayram namazına geldi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın da bayram namazını Ulu Cami'de kıldı. Namazın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.