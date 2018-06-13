Sivas Bakan Yılmaz 80 Yılda Yapmadıklarını Yaptık Ek-Hd

Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık/EK

İLÇEDE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki programlarının ardından Doğanşar ilçesine geçti. Yılmaz, Doğanşar Cumhuriyet Meydanı'nda kaymakamlık ve belediye tarafından verilen halk iftarına katıldı. İftar programına Bakan Yılmaz'ın yanısıra Vali Davut Gül, Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Necdet Osman Karaman ile Doğanşarlılar katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağını anımsattı. Vatandaşlara sandığa giderken tavsiyede bulunan Yılmaz, "Bu cumhurbaşkanı adayları içerisinde hangisinin devlet yönetme tecrübesi var. Hangisi başbakanlık, hangisi cumhurbaşkanlığı, hangisi belediye başkanlığı yaptı. Diğerlerinin de kendi özelliklerine bakın, ama devlet yönetmek için hangisi ehilse, liyakat sahibiyse, ehliyet sahibiyse eminim ki Doğanşarlı hemşehrilerim ona oy vereceklerdir." diye konuştu. Milletin 16 yıldır AK Parti iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sarsılmaz bir iradeyle durduğunu vurgulayan Yılmaz, "Güç millettedir, millet kimin yanında durursa güç onda. Bu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdunuz, o da sizleri hiçbir zaman mahçup etmedi, yüzünüzü kara çıkartmadı. Allah için Türkiye'yi bölgesinde süper güç haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE GÜÇ YOKTUR"

AK Parti iktidarları döneminde, 80 yılda yapılandan daha fazla hizmet yapıldığına değinen Bakan Yılmaz, 16 yılda yapılanların 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla olduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan'ın liyakatlı şekilde devlet yöneteceğine hiç kimsenin şüphesinin olmadığını söyleyen Yılmaz, "Bu ana kadar sizin yüzünüzü kara çıkartmadı, bundan sonra da sizin yüzünüzü kara çıkartmaz." dedi. Sandığa gidenlerden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye oy vermelerini isteyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu ana kadar sizin iradenizi hiçbir zaman yere düşürmedik, milletin gücünün üzerinde güç tanımadık. 15 Temmuz'da görüldü, milletin gücünün üzerine güç tanımıyoruz. 4 Eylül Kongresi'nde ne söylemişse bu millet, yani milletin gücünün üstünde güç yoktur, milletin iradesinin üzerinde de irade yoktur. Bunu her zaman söyledik, söylüyoruz. Biz bunu söyleyince bazıları rahatsız oluyor, dışarıdan da içeriden de rahatsız olanlar var. Gerçek gücün milletin olmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bizim dışımızdaki partiler diyorlar ki; 'cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyoruz, geriye döneceğiz'. Ne istiyorlar, 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyorlar. Niye parlamenter sisteme dönüyorlar, bu milletin elindeki yetkiyi almak istiyorlar. Nedir bu milletin elindeki yetki, hükümeti kurma yetkisi. Bunu size çok görüyorlar."