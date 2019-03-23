Sivas Bakan Varank Yerli Kaynaklarla Üretimde Tam Bağımsızlığı Hedefliyoruz

Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz (2)

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ESTAŞ Fabrikasını ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Varank 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi. Bakan Varank daha sonra Sivas Demirçelik Fabrikası mevkine kurulacak olan 2'inci Organize Sanayi Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Varank, burada yaptığı açıklamada, bu araziyi endüstri bölgesine dönüştürmek istediklerini söyledi. Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacaklarını dile getiren Varank, "Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz" dedi. AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile bu projeyi görüştüğünü aktaran Varank, seçimden sonra hızlıca bu adımları atarak Sivas'a endüstri bölgesini kazandıracaklarını ifade etti.

"ULUSLARARASI REKABET GÜCÜMÜZÜ KALCI ARTIRMANIN YOLU TEKNOLOJİDEN GEÇİYOR"

Bakan Varank daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Teknokent Yeni Kuluçka Merkezi AR-GE binasını ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri sayesinde hayata geçirilen merkezin Sivas'ta 36 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten Varank, "Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56'sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde 3'üncü Havalimanına yazılım desteği veren bir firmadan tutun da ASELSAN'a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar burada değerli firmalarımız var" diye konuştu.

Yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inandığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten AR-GE'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz. Hayallerimizi ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan gençler istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz tam olarak aslında bu ruhun bir yansıması. Teknoloji üretmek için güçlü bir AR-GE ve yenilikçilik ekosistemine ihtiyaç var. Bu ekosistemi güçlendirmek, bakanlığımızın temel görevleri arasında. Temel amacımız akademik bilgiyi ekonomik katma değere dönüştürme. Tabi teknoparklarımızda bu dönüşümün en kısa sürede ve en etkin biçimde gerçekleştirilebildiği yapılar."

Bakan Varank, daha sonra ASELSAN Hassas Optik Fabrikasını ziyaret ederek hava yolu ile kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA