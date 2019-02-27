Sivas Bakan Kurum Birinci Derece Sit Alanlarında İmar Barışından Faydalanılmasına Müsaade...

Bakan Kurum Birinci derece sit alanlarında imar barışından faydalanılmasına müsaade etmeyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Sivas Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum burada Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Valilik ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Nevşehir Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılara ilişkin bir süreç hakkında bilgi verdi.

Kapadokya bölgesinde Bakanlık ve Valilik olarak ortak çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, Hem Turizm hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hem de Valiliğimiz bu çalışmayı ortak yürütüyor. Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiç bir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız Valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26 sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 69 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıları da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Birinci derece arkeolojik sit alanında bulunan binaların imar barışından faydalanmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bugün Turizm Bakanımızla da görüştük böyle bir karar aldık. Çünkü biz bu anlamda gerçekten tarihimizi, kültürümüzü korumak istiyoruz. Nevşehir Kapadokya bölgemiz bu anlamda bizim en önemli değerlerimizden birisidir dedi.

Türkiye genelinde toplamda 20 ilde kaçak yapı tespiti yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, 2 bin 145 kaçak yapının tespiti yapıldı. Artık resmi süreç başlatıldı, bu süreçlere ilişkin de tamamlanmasına müteakip kaçak yapıların yıkımlarını da gerçekleştiriyor olacağız diye konuştu.

'EMLAK BANKAMIZ FAALİYETE GEÇTİ'

BDDK'nın Emlak Katılım Bankasına faaliyet izni vermesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum şöyle dedi

Bugün Türkiyemiz için önemli bir gün. Emlak Bankamız artık yeniden faaliyete geçti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Emlak Katılım Bankası olarak bundan sonraki süreçte faaliyetine devam edecek.Gerçekten cumhuriyet döneminde kurulmuş çok önemli bir değerimiz. AK Parti iktidarı döneminde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Emlak Katılım Bankası olarak artık sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz. Katılım bankası olarak çalışacak ve faaliyetleri içerisinde kentsel dönüşüme destek, inşaat sektörüne destek, ithal ikame malların burada üretilmesine destek sağlayacak bankamız artık faaliyete geçmiş durumda. Türkiyemiz için, tüm sektörlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: DHA