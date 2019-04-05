Sivas - Bakan Gül, Yargıtay Başkanı Cirit ve TBB Başkanı Feyzioğlu Sivas'ta

Bakan Gül, Yargıtay Başkanı Cirit ve TBB Başkanı Feyzioğlu Sivas'ta

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama programlarına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a geldi.

5 Nisan Avukat Günü kapsamında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu kutlama etkinlikleri kapsamında Sivas'a geldi. Avukatlar Günü nedeniyle ilk olarak kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programa, ayrıca, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir ile çok sayıda avukat katıldı.

YARGITAY BAŞKANI CİRİT: BERABER OLDUĞUMUZ ZAMAN AŞAMAYACAĞIMIZ SORUN YOKTUR

Burada açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Sivas'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sivas'ın tarih boyunca önemli bir yer olduğunu söyleyen Cirit, "Yiğitler diyarı ve milli mücadelenin önemli kilometre taşlarından olan Sivasımız da Avukatlar Gününü kutlamak için bir araya geldik. Bu topraklar ve bu coğrafya önemli bir coğrafya. Onun için geçmişte şehitler verdiğimiz gibi günümüzde de şehitler veriyoruz. Bütün müstevliler Anadolumuzu bölmek ve parçalamak için ülkemiz üzerine saldırdıklarında işte burada bir meşale yandı. Sivas'tan bu kongre merkezinden Sivas Kongresi toplandı. Türk halkı milli birlik ve beraberlik içerisinde bu badireyi atlatabildi. Bu milletin bir ve beraber olduğu müddetçe aşamayacağı bir sorun yoktur. Biz birbirimize sarıldığımız sürece bu millette tarihin ilk döneminde büyük devletler kurdu, orta döneminde büyük devletler kurdu, bugün de büyük olma şuur ve bilincine ulaştı. İnşallah biz bir ve beraber olduğumuz zaman, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Ama biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız sorun yoktur. Yargı sistemimizin en önemli güvencelerinden birisi olan avukatların, adaletin gerçekleştirilmesinde taşıdıkları sorumluluk bilincinin bundan sonra da devam edeceğine ilişkin sarsılmaz inancımla 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun" dedi.

BAKAN GÜL: VİZYONUMUZ GÜVEN VEREN VE ERİŞİLEBİLİR BİR ADALET

Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, avukatlık mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu belirterek, "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Avukatlar, adaletin bekçisi ve emekçisidir. Adil yargılama hakkının önemli bir güvencesidir. Savcı, avukat ve hakim iddia, savunma ve karar makamları bu faaliyetin bütünlüğünü oluşturur. İşte bugün burada çok güzel bir tabloyu Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde yaşıyoruz. Yargının bu üç kurucu unsuru eşit derecede önemli ve değerlidir, biri bir diğerinin önüne geçemez. Üçü de kurucu unsurdur, biz bu üç kurucu unsuru korumamız ve değerli olarak görmemiz gerekmektedir. Bağımsız savunma olmadan yargı bağımsızlığını elbette sağlayamayız. Avukatlar olmadan hakları etkin biçimde koruyamayız. Avukatlar toplumun ve bireyin haklarını koruyan, adalet tasavvurunu yaşatan kamusal aktörlerdir. Bugün avukat sayısı yüz binin üzerindedir. Hukuk fakültesi ve hukuk öğrenimi gören kişi sayısındaki artışlar, fırsatlar kadar bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir. Sorunların, ihtiyaçların ve beklentilerin farkındayız. Sayısal büyümeye kalitenin de eşlik etmesi, niceliğin nitelikle desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. Tek başına sayısal büyüklüklere değil, vatandaş memnuniyetine, hukuk hizmetlerinin kaliteli sunumuna, meslek itibarının artırılmasına önem veriyoruz. Bu çerçevede temel vizyonumuz güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemidir. Yeni bir kanunla mesleğe girişten avukatların sosyal ve ekonomik haklarına kadar bir dizi konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu konuda sayın başkanımızın yeşil pasaport ve KDV ile ilgili hususlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili çalışmalarımızı ve talebi tüm avukatlarımızın talebini iletmiş olacağım" diye konuştu.

FEYZİOĞLU: KDV İNDİRİMİNE ACİLEN İHTİYAÇ VAR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise böyle bir yargı buluşmasının ilk defa yapıldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu ve demokrasinin bugüne gelmesinin en önemli temellerini atan büyük önderimiz Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlamamız lazım ve onunla birlikte Cumhuriyeti kuran tüm kahramanları şehitlerimizi gazilerimizi anmak lazım. Hiçbir devlet kurulduktan ve bağımsızlığını sağladıktan sonra herhalde bir 100 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar birliğini korumak adına bu kadar şehit vermek zorunda kalmamıştır. Biz şehitlerimizin kanlarıyla kurulduk, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla ayakta duruyoruz dimdik. Bunun ruhu işte tam da buradan geliyor" dedi.

Bakan Gül'den müjdeler beklediklerini belirten Feyzioğlu, "Ben biliyorum ama müjdeyi vermek sayın bakanımıza ait. Yargının kurucu unsuruysak ki öyleyiz biz de, yargının diğer iki kurucu unsuru gibi semboliktir ama önemlidir yeşil pasaport istiyoruz. Avukatlık hizmeti başta olmak üzere çok önemli bir KDV indirimine acilen ihtiyaç vardır. Vatandaş açısından ihtiyaç vardır. Avukata yönelik her hak ihlali biliniz ki 82 milyona yönelik hak ihlalidir. Bu düşüncelerle ve umutla mücadeleye, hukukun üstünlüğü mücadelesine kararlılıkla devam edeceğimize söz vererek 5 Nisan Avukatlar Günümüzü kutluyorum. El birliği ile kavga etmeden, görüşerek, konuşarak, farklı fikirleri yan yana getirip hep birlikte bu milletin ortak aklını oluşturarak başaracağız. Ülkemiz için, milletimiz için, evlatlarımız için başaracağız ama illa ki başaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve protokol üyeleri Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde fotoğraf çektirdikten sonra havayolu ile kentten ayrıldılar.

Kaynak: DHA