Sivas Bahçeşehir Koleji "Okulum Temiz" belgesi aldı
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Sivas Bahçeşehir Koleji "Okulum Temiz" belgesi aldı

30.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:10
Sivas Bahçeşehir Koleji

Sivas Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Kampüsü "Okulum Temiz Projesi" kapsamında temizlik belgesi aldı.

Sivas Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Kampüsü "Okulum Temiz Projesi" kapsamında temizlik belgesi aldı.

Sivas Bahçeşehir Koleji Müdürü Yasin Ziya Gürsan, yazılı açıklamasında, 4 Eylül Kampüsü olarak Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getirdiklerini belirtti.

TSE yetkilileri tarafından yapılan tetkikler sonucunda "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandıklarını aktaran Gürsan, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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