Sivas Bahçede Bulunan Yavru Kerkenez Kuşu Korumaya Alındı

Bahçede bulunan yavru kerkenez kuşu korumaya alındı

SİVAS'ta cadde üzerindeki bir bahçede bulunan yavru kerkenez kuşu korumaya alındı.

Sivas'ta sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurduna giden Kadir Dalcı (52) yol üzerindeki bahçede daha önce görmediği bir kuşa rastladı. Kuşu gömlek yardımı ile yakalayan Dalcı, işyerine götürdüğü hayvana su ve yiyecek verdi. İlk önce şahine benzettiği kuşun kerkenez olduğunu öğrenen Dalcı, "Televizyonlar da bu kuşlardan bıraktıklarını gördüm. Bu zamanlardaki hayvanlarımıza yapılan işkenceler malumunuz, herkes görüyor. Ama işte bu tür haberler, ya da bu tür şeyler görmeyi özlüyoruz. Birazcık su verdik. Tabi ki yiyeceğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Kuşu yetkililere teslim edeceğiz" dedi. Kerkenez kuşu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30-35 cm boyunda gündüz avlanan yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Türkiye'de yüksek yerlerde oldukça yaygın görülüyor. Kuş, fare ve köstebek avlayarak beslenen 14 farklı türü olan kerkenez kuşu 70 yıldan fazla yaşamasıyla biliniyor.