Sivas bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Sivas bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardıSİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:50
Sivas bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

SİVAS'ta, bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek sakinleri durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri, bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sivas bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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