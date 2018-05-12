Sivas-Bacağı Kırılan 'İguana Abidin'e Hassas Operasyon -Hd

Bacağı kırılan 'İguana Abidin'e hassas operasyon (Özel)

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düşme sonucu sağ arka bacağı kırılan 1 yaşındaki 'Abidin' isimli iguana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde ameliyat edildi. Kırık bölgesine metal parça takılan 'Abidin' sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Ankara Keçiören'de ikamet eden Aleyna Şevik'e ait 'Abidin' isimli yaklaşık 1 metre uzunluğundaki iguana evin içinde kalorifer peteğinden aşağıya atlayınca sağ arka bacağı kırıldı. Hayvanın yürürken bacağını sürüklemesiyle fark edilen kırık sonrası iguana Abidin'i Ankara'daki çeşitli hayvan hastanelerine götüren sahibi Aleyna Şevik(19) sonuç alamadı. Yaptığı araştırmalar sonucu iguanasını CÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Abidin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Şen, tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatta 'İntramedüller Çivileme' yöntemi ile kırık uçları birbirine sabitlenerek onarım yapıldı. Bir süre yoğun bakımda tutulan Abidin daha sonra sahibine teslim edilerek Ankara'nın yolunu tuttu.

'ZORLU BİR AMELİYATTI, AMA BAŞARILI OLDUK'

Ameliyatı gerçekleştiren Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. İlker Şen, Bugünkü hastamız iguana Abidin. Kendisi bize Ankara'dan geldi. Femurg kemiğinde, yani arka bacağında kırık vardı. Uzun arayışlardan sonra hasta sahibi burada CÜ Hayvan Hastanesini buldu ve bizimle irtibata geçti. Kendisine operasyonu yapabileceğimizi söyledik. Sağ olsun o da Abidin'i çok seviyor. Ankara'dan otobüse binip kendisi buraya geldi. Bugün de ameliyatını gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir ameliyattı. Ama başarılı olduk. Her şey yolunda. İnşallah yaklaşık 1,5 aylık sürecin sonunda tam anlamıyla sağlığına kavuşmuş olacak. Abidin'in bacağına 'İntramedüller Çivileme' yöntemini kullandık. Çivi ile kırık uçlarını birbirine sabitleyip daha sonrasında da rutin dikişlerle kapattık. Son olarak bölgeyi steril bir şekilde opere ettikten sonra tekrardan bandajını alıp destekli bir bandaj uygulayacağız. Daha sonra seyrine göre tedaviyi yönlendireceğiz dedi.

'BACAĞINI SÜRÜKLEYİNCE FAR KETTİK'

Abidin'in sahibi Aleyna Şevik ise veteriner hekim İlker Şen'e teşekkür ederek, Abidin çok yaramaz. Peteğin üzerinden aşağıya atlayıp gezinmek istedi. Aşağı atlayınca da bacağı kırıldı. Bacağını sürükleyince fark ettik. Ankara'da çeşitli hastanelere götürdük. Bir sonuç alamadık. En son Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne geldik. Hocamız sağ olsun Abidin'i sağlığına kavuşturdu. Herkese çok teşekkür ederim dedi.