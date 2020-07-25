SİVAS Babasının çırağı oto tamircisi Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor
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SİVAS Babasının çırağı oto tamircisi Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor

Babasının çırağı oto tamircisi Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyorSİVAS'ta babasının sanayi dükkanında çıraklık yapan ortaokul öğrencisi Tuana Siren (10) azmi ve çalışkanlığıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

25.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:44

Babasının çırağı oto tamircisi Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor

SİVAS'ta babasının sanayi dükkanında çıraklık yapan ortaokul öğrencisi Tuana Siren (10) azmi ve çalışkanlığıyla yaşıtlarına örnek oluyor. Tamire gelen otomobilleri kriko ile kaldırıp, lastiklerini söken Tuana, boş zamanlarında da ders çalışıyor. 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde 20 yıldır oto tamirciliği yapan Hakan Siren'in (38) üç çocuğundan biri olan ortaokul öğrencisi Tuana Siren, sanayide babasının yanında çırak olarak oto tamirciliği yapıyor. Yaklaşık 1 yıldır fırsat buldukça sanayiye giderek babasına yardım eden Tuana, tamire gelen arabaların lastiklerini krikoyla kaldırıp, özenle çalışıyor. Babasına yardım ettikten sonra derslerinden de geri kalmayan Tuana, kitap okuyup, soru çözüyor.

'BURADA ÇALIŞMAK GÜZEL BİR DUYGU'

Babasının yanında çalıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Tuana, "Ben burada özgüvenimi kazanıyorum. Hem ders çalışıp hem de babama yardım ediyorum. Burada olmak, bu işi yapmak benim için çok güzel bir duydu. Hem bir şeyler öğreniyorum hem de babama yardım ediyorum. Buraya gelen müşteriler benim tanımayanlar adımı, yaşımı, okula gidip gitmediğimi soruyorlar. Bazıları bana 'usta' bazıları ise 'çırak' diyor. Ben burada teker söküp takıyorum. Kriko kaldırıp, indiriyorum. Takımları getirip, götürüyorum." dedi.

'10 TANE ÇIRAĞA BEDEL'

Baba Hakan Siren ise kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızım bana yardım ediyor. Piyasada fazla çırak olmadığı için kendi kızımı buraya getirdim. Burada ders çalışıyor. Müşterilere 'hoş geldin' diyor. Yaklaşık 1 senedir yanımda. Erkek çıraklara göre daha akıllı. Şu an işi tamamen öğrendi 10 tane çırağa bedel. Gelen müşteriler daha güzel davranıyor. Benim arabamı bu usta yapsın diyor. Bahşiş veriyorlar. Devamlı iltifat ediyor. Bende bundan gurur duyuyorum. Kız çocuğu ve erkek çocuğu diye bir ayrım yoktur. Sonuçta herkes bu işi yapabilir. " diye konuştu.

'EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞIZ'

Sivas Tesviyeciler, Madeni ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil'de sanayi ziyareti sırasında Tuana'yı çıraklık yaparken gördüğünü ifade ederek, "Esnaf ustalarımızı ziyaret ettiğimiz sırada Tuana kızımızın çıraklık yaptığını gördük. Tuana kızımızın bu meslekte çalışması ve babasına yardım etmesi farklılık yaratıyor. Bizde yönetim kurulumuzu toplayıp Tuana kızımızın bütün eğitim masraflarını Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası olarak biz karşılayacağız. Gerek erkek gerekse kız çocuklarının bu tip yerlerde çıraklık yapmaları lazım. Bunu da teşvik etmek için aldığımız kararla bu yaz herhangi bir ustanın yanında kim çalışıyorsa bize müracaat ettiği zaman eğitim setlerini kendilerine hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SİVAS Babasının çırağı oto tamircisi Tuana, çalışkanlığıyla örnek oluyor

Kaynak: DHA

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