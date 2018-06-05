Sivas Ayder'i, 'Eğriçimen Yaylası' Büyülüyor-Hd

Ayder'i, 'Eğriçimen Yaylası' büyülüyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası görenleri hayran bırakıyor. Yayla, ilkbahar ve yaz mevsiminde yerli turistlere ve piknikçilere ev sahipliği yapıyor.

Koyulhisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini içerisinden geçen kıvrımlı dereden alan Eğriçimen Yaylası doğal güzelliği ile ziyaretçileri cezbediyor. Etrafının çam ormanlarıyla kaplı yaylada, ilkbaharda yeşil örtü sarı ve beyaz papatyalarla kaplanıyor. Kış aylarında kimsenin olmadığı yayla, yazın gurbetçilere ve piknikçilere ev sahipliği yapıyor. Eğriçimen Yaylası doğaseverler tarafından Trabzon'da bulunan Ayder Yaylası'na benzetiliyor. Koyulhisar'da Eğriçimen Yayla'sının yanı sıra Kengercik, Arpacık, Kalınpınar, Topalan ve Sarıçiçek ve Söbüce yaylaları da bulunuyor. Yayla açısından zengin olan bölge, kentin akciğeri vazifesini görüyor.

'KARADENİZ YAYLALARI GİBİ MÜKEMMEL'

Sivas'ta dünya standartlarında yaylalar olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Koyulhisar yaylaları, Karadeniz bölgesi yaylaları gibi mükemmel, hatta bazı noktalarda Karadeniz yaylalarından üstünlükleri var. Koyulhisar'da ve ormanlarında nem oranı düşüktür. İkinci bir üstünlük ise zeminin düz olması. Bu da çok büyük bir avantajdır. Çünkü zemin düz olduğu zaman atla yürüyüş, yaşlıların yürümesi, bisiklet, normal yürüyüş gibi aktiviteler çok daha rahat yapılabiliyor. Biz Eğriçimen Yaylası'nda maalesef yapılaşma hat safhaya vardı. Bu geçmişte yapılan bir hataymış. Burada durmalı artık. Biz Eğriçimen Yaylası'nda yayla turizmi planlamadık ama orada koruluk alanı var. Doğal park diyebileceğimiz nefis yerler var. Buralarda yemek yemek, ziyaret eden insanların piknik yapmaları için bir nokta olarak planladık. Bizim esas projemiz Koyulhisar Söbüce yaylasıdır. Buraları yöre haklı bilir ama diğer insanlar bilmiyor dedi. Kent merkezinde yaşayanların bir çoğu ise kente 150 kilometre mesafedeki yaylayı daha çok ismen biliyor. Bizzat gidip ziyaret edenler ise, Sivas gibi karasal iklime sahip bir ilde bu bölge şans olarak değerlendiriyor.