SİVAS Ayakkabı tabanından esrar çıktı

Ayakkabı tabanından esrar çıktı

SİVAS'ta Jandarma ekiplerince bir yolcu otobüsünde ayakkabı tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Yolcu treninde yapılan aramada ise lise öğrencisinin üzerinde 36 gram esrar yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği "Geçim" ile arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun sırtı çantasında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı, Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kangal Tren İstasyonunda Güney Ekspres treninde de narkotik köpeği 'Geçim' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği lise öğrencisi M.M.T.'ye tepki verdi. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 36 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA