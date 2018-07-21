Sivas Avrupa Şampiyonası'na Gidebilmek İçin Sponsor Arıyorlar

Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için sponsor arıyorlar

İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, (DHA)

Sivas'ın Kangal ilçesinde 5 ay önce tanıştıkları Tayland dövüş sporu muay thai ile katıldıkları şampiyonalarda başarı elde ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 2 sporcu Ukrayna'ya gidebilmek için sponsor arıyor.

Kangal ilçesinde 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okuyan Eylül Çoktaş (11) ve Şeyma Kodaz (11), 5 ay önce Muay Thai sporu ile tanıştı. Muay Thai hocası Tahir Sığırcı (25) ile müsabakalara hazırlanan genç sporcular, Çanakkale'de düzenlenen "Muay Thai Minikler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası"nda üçüncülük elde ederek Ukrayna'da düzenlenecek olan Muay Thai Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Türkiye Şampiyonası'nda ilk ikiye giren sporcuların masrafları Muay Thai Federasyonu tarafından karşılanırken üçüncülerin masraflarını sporcular kendi karşılamalarından dolayı Çoktaş ve Kodaz sponsor arayışına girdi. 2 sporcu 24 Temmuz'a kadar 2 bin 250 lirayı federasyonun hesabına yatırmaları takdirde hayal ettikleri Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek. 8 yıldır profesyonel olarak Muay Thai sporuyla uğraşan ve 2 genç sporcunun hocalığını da yapan Tahir Sığırcı, Ukrayna'ya gitmek için sponsor aradıklarını söyledi. Sığırcı "Kangal Muay Thai takımını çalıştırıyorum. Önceki haftalarda takım halinde Türkiye Şampiyonası'na gittik. Orada 2 tane Türkiye 3'üncüsü çıkarttık. Bu sporcularımız milli takıma girmeye hak kazandı. Bu milli takıma girmek içinde belirli bir bütçe gerekiyor. Her bir sporcumuz için belirli bir bütçe var. Bu bütçeyi de sponsor aracılığıyla bulmamız gerekiyor. Bunun için Sivas'ın büyüklerinden gereken bütçeyi karşılamalarını talep ediyoruz. Bu 2 sporcumuzun milli takıma gidebilmesi için her bir sporcumuz için 2 bin 250 TL gerekiyor. 2 sporcu 1 de ben 3 kişiyiz ve 6 bin 750 lira yapıyor. Bu ücreti 24 Temmuz'dan önce yatırmamız gerekiyor. Yoksa 24 Temmuz'dan önce yatırmazsak sporcularımız, milli takıma, Avrupa Kupası'na, Ukrayna'ya gidemeyecek. Sponsorluk ile ilgili birkaç devlet büyüklerimizin yanına gittik gerekli bilgileri verdik. Ancak gereken desteği alamadık. Daha doğrusu görüşmek istedik görüşemedik" diye konuştu.

"BÜYÜKLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ

5 aydır bu sporu yapan Eylül Çoktaş ise "Geçen hafta Çanakkale'de yapılan Muay-Thia Türkiye Şampiyonası'nda Şeyma arkadaşımla birlikte ilk 3'e girdik ve milli takıma girmeye hak kazandık. Önümüzdeki günlerde yurt dışında düzenlenecek olan şampiyonaya gitmek için belirli bir bütçeye ihtiyacımız var. Bunun içinde sponsor arayışları içerisindeyiz. Bizi bu günlere getiren antrenörümüze teşekkür ediyorum" dedi. Şeyma Kodaz yoğun çalışmaları neticesinde Çanakkale'de başarı yakaladığını ifade ederek "Azim ve çaba içerisinde Çanakkale'de yoğun katılımla yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk 3'e girmeyi başardım. İlk 3'e girdiğimden dolayı da milli takıma girmeye hak kazandım. Bu derecemden dolayı önümüzdeki günlerde yapılacak olan şampiyonaya gitmeye de hak kazandım. Ancak bunun için belli bir bütçe gerekiyor. Çünkü bu şampiyona yurt dışında yapılacak. Bunun içinde büyüklerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.