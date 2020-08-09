SİVAS ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı
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SİVAS ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı

ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktıSİVAS'ta yaşayan Ersoy Yeter (40), bir bankanın ATM'den çektiği 50 liranın baskı hatalı olduğunu fark etti.

09.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:44

ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı

SİVAS'ta yaşayan Ersoy Yeter (40), bir bankanın ATM'den çektiği 50 liranın baskı hatalı olduğunu fark etti. Yeter, üzerinde şerit halinde iki çizgi bulunan parayı kendisi ile irtibata geçen herhangi bir koleksiyoncuya verebileceğini söyledi. Kentte bir giyim mağazasında sorumlu olan evli 3 çocuk babası Ersoy Yeter, para çekmek için bir bankanın ATM'sine gitti. Çektiği parayı daha sonra başka bir bankaya yatırmaya çalışan Yeter, ATM'nin 50 TL'yi geri iade ettiğini gördü. Parayı inceleyen Yeter, üzerinde 2 şerit halinde çizgi ve parada 1 santimlik kayma olduğunu fark etti. Banka görevlisine parayı gösteren Yeter, paranın sahte olmadığını ve sadece baskı hatası olduğunu öğrendi.

'SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Parayı ilk çektiğinde dikkat etmediğini belirten Ersoy Yeter, "Parayı başka bir ATM'ye yatırmaya götürdüm. Bu sırada sayarken fark ettim. ATM kabul etmedi. Baktığımda paranın baskısında kaymanın olduğu ve ayrıca Atatürk resminin kulak ve burun hizasından iki çizginin geçtiğini gördüm. İlk gördüğümde böyle bir hata nasıl yapıldı diye düşündüm. Hata olsa bile ATM'nin bunu bana vermesi de şaşırttı. Sahte olduğunu düşündüm ve bankaya sorduğum. Parayı incelediler, gerçek olduğunu ve sadece baskı hatası olduğunu söylediler" dedi.

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, "Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım" dedi.

SİVAS ATM'den çektiği 50 lira baskı hatalı çıktı

Kaynak: DHA

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