SİVAS Atık malzemeler hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyor Atık malzemeler hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyorSİVAS'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesisler ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından çıkan atık malzemeler, kurulan atölyede yapılan tasarımlarla yurt ve spor tesislerinde kullanılmak üzere...

Atık malzemeler hünerli ellerde dekorasyon ürününe dönüşüyor

SİVAS'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesisler ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından çıkan atık malzemeler, kurulan atölyede yapılan tasarımlarla yurt ve spor tesislerinde kullanılmak üzere salıncak, kameriye, oturma bankı, dekoratif hayvan figürleri ve çiçeklik gibi ürünlere dönüşüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, spor tesislerinden ve KYK'ya bağlı öğrenci yurtlarından çıkan atık malzemeleri değerlendirmek için bünyesinde atölye kurdu. Kurulan atölyede, 15 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekip, spor tesisleri ile öğrenci yurtlarından çıkan, ömrünü tamamlayarak atıl duruma düşen metal, plastik ve ahşap gibi çeşitli endüstriyel materyalleri atmak yerine bir alanda biriktiriyor. Biriken malzeme, ustaların hünerli elleriyle buluşarak, yine kurumdan hizmet alan gençlerin kullanımı için salıncak, çiçeklik, ayakkabılık, lastiklerden dekoratif hayvan figürleri, gençlerin vakit geçirdiği kameriyalar ve oturma banklarına dönüşüyor. Çıkan ürünler, yurt, spor tesisi, gençlik merkezleri gibi gençlerin yoğun olarak kullanıldığı alanları süslüyor. Yapılan örnek çalışmalar ise gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müzün tesislerinde, yurtlarında, gençlik merkezlerimizde endüstriyel atıklardan oluşan malzemeler, ustalarımızın maharetli ellerinde tekrardan ekonomimize kazandırılarak farklı figürlere dönüşüyor. Açıkçası, bu malzemelerin tamamı çöpe gidecekken, bunları tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz. Minimum maliyetlerle çok güzel, kullanışlı park, bahçe ve iç mekan malzemeleri üretiyoruz. Kitaplıklar, bahçelerimiz için hayvan figürleri şeklinde gençlerimizin kullanacakları malzemeler ürettik. Salıncaklar, çiçeklikler üretildi. Hep birlikte bahçelerimizi, mekanlarımızı ustalarımızın üretmiş olduğu bu ekipmanlarla donatıyoruz" dedi. ÇÖPE ATMAK YERİNE YENİ MALZEMELER ÜRETİYORUZ

Yapılan ürünleri gençlik merkezlerinde, spor tesislerinde ve yurtlarda değerlendirdiklerini ifade eden Tunç, "Buralara farklı amaçlar için gelen gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Spor, eğitim, kültürel ve sanatsal anlamda onların kalkınmalarına katkı sağlayacak malzemelere dönüştürmeye çalışıyoruz. Çöpe atmak yerine tekrardan farklı desenler vererek, yeni malzemeler üretiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA