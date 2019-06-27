Sivas Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 100'üncü yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü 'Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Sivas'a ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Sivas-Ankara karayolu üzerindeki 'Sivas'a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören öncesi Sivas Valiliği tarafından yenilenen anıtın açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak Vali Ayhan tarafından şeref defteri imzalandı.

Sivas Valiliği adına konuşma yapan Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ali Şeker, "Bundan 100 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesi bugün Anadolunun dört bir yanını aydınlatmaktadır. 27 Haziran tek bir yürekte birleşip destan yazmaya karar verdiğimiz tarihtir. Ülkemizin esarete sürüklenmesine izin vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta karşılandığı gündür" dedi.

Kaynak: DHA