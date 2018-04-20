Sivas Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Karakçı Suşehri'nde

Sivas Asker Alma Bölge Başkanı (ASAL) Personel Albay Taner Karakçı, Suşehri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Karakçı, ilk olarak Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yüksel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Kendisine ilçede bulunan askerlik şubesine ait yerin Belediye Başkanlığına devredilmesiyle ilgili görüşlerimi sundum. İnşallah bu yerin devriyle ilgili olumlu bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Askerlik şubesinin de başka yere taşınmasıyla ilgili bazı seçenekler sunuldu. İnşallah hayırlısı olacak." diye konuştu.