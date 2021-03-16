SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı

16.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:49

Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdıSİVAS'ta telefonla aradığı Nermin T.'ye (66) adının FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek 90 bin lira değerindeki altınlarını alan şüpheli kayıplara karıştı.

Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı

SİVAS'ta telefonla aradığı Nermin T.'ye (66) adının FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek 90 bin lira değerindeki altınlarını alan şüpheli kayıplara karıştı. Polise başvuran Nermin T. "Annemin, babamın adını, hatta bugün aşı olduğumuzu bile söyledi. O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler" dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Mevlana Caddesi üzerindeki 7 katlı Güneş Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Nermin T.'yi telefonla arayan ve kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, isminin FETÖ'ye karıştığını, ByLock kullandığını ve ziynet eşyalarının fotoğrafını çekmek için eve geleceklerini söyledi. Bunun üzerine paniğe kapılan Nermin T., kendisini sivil polis olarak tanıtan kişiyi eve aldı. Yaklaşık 90 bin lira değerindeki 7 bilezik, 1 Trabzon burması diye tabir edilen bilezik ve bir miktar çeyrek ve yarım altını şüpheliye verdi. Altınları alan şüpheli hızla evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nermin T., kızı Bahar U.'ya haber verdi. Eve gelen Bahar U., annesinin dolandırıldığını anlayınca polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler apartmanın güvenlik kamerasından dolandırıcıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

'AŞI OLDUĞUMUZU BİLE BİLDİ'

Bugün koronavirüs aşısı yaptıran Nermin T.'ye dolandırıcının, inanması için bunu da söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Nermin T.'nin, evine gelenin polis olduğunu düşünerek altınları verdiği öğrenildi. Polislere olay anını anlatan Nermin T., "Acaba bizi mi takip ettiler. Annemin, babamın adını, hatta bugün aşı olduğumuzu bile söyledi. O kadar inandırıcılar ki aşımı bile bildiler. Neyse ki canıma bir şey yapmadı" dedi.

SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı
SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Nükhet Duru Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİVAS Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin liralık altın kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 19:52:24. #1.15#
title