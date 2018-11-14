Sivas Asansör Boşluğuna Düşen Afgan İşçi Ağır Yaralandı

Sivas'ta 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör kurulumu yapan Afgan uyruklu Kazem Rezaei (21) dengesini kaybederek boşluğa düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu Kazem Rezaei, yapımı yeni tamamlanan 4 katlı apartmanın ikinci katında asansör kurulumu yaptığı sırada dengesini kaybetti. Asansör boşluğunun zeminine çakılarak yaralanan Rezaei'nin iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Rezai ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık tespit edilen Rezaei'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.