Sivas Arı Yetiştiricileri Birliğinden Çiftçi'ye Ziyaret

Sivas Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yahya Epsileli, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Bal ve arı üretimiyle ilgili Gürün'deki sempozyuma katılmak üzere ilçeye gelen Epsileli, sempozyum sonrasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi de Epsileli ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.