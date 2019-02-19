Sivas Annesini Hastaneye Götürürken Kaza Yaptı 2 Yaralı

Sivas'ta yol kenarındaki tekli trafik ikaz lambasına çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü Hasan Doğan ve hastaneye götürmek için yola çıkardığı annesi Döndü Doğan yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, Cumhuriyet Üniversitesi lojmanlar girişinde meydana geldi. Gürün ilçesinden annesi Döndü Doğan'ı (79) hastaneye getirmek üzere yola çıkan Hasan Doğan (45) yönetimindeki 44 LR 812 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tekli trafik ikaz lambası direğine çarpınca takla atıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Hasan Doğan ile annesi Döndü Doğan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı anne-oğul ilk müdahale sonrası ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen anne-oğul tedaviye alındı.

Kaynak: DHA