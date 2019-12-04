: Sivas-ambulans şoförleri 'en iyisi' olmak için yarıştı

04.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:27

Ambulans şoförleri 'en iyisi' olmak için yarıştı

SİVAS'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Ambulans Sürüş Teknikleri (ASTE) yarışması düzenlendi.

Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Sivas'ta çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda kentte Ambulans Sürüş Teknikleri (ASTE) yarışması düzenlendi. Yeni 4 Eylül Stadyumu yanında bulunan otoparkta düzenlenen yarışmada 12 ambulans şoförü en iyisi olabilmek için yarıştı. Yarışmada ambulans şoförleri aldıkları eğitimler kapsamında slalom, duruş mesafesi ayarlama, ambulansa hakimiyet, kış şartlarında zincir takabilme gibi alanlarda yarıştı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Rüstem Hasbek Bizim ambulans şoförlerine verdiğimiz ambulans sürüş teknikleri diye bir eğitim var. Orada ambulansı kullanmada önemli teknikleri gibi çeşitli parametreler var. Şu an yarışmada jüri arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Yarışma sonucunda dereceye giren şoförlerimize ödül takdim edeceğiz dedi.

Gün boyu sürecek yarışmada 1'inci cep telefonu 2'nci ve 3'üncü şoför ise kol saati ile ödüllendirilecek.

Kaynak: DHA

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