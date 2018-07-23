Sivas Akaryakıt İstasyonunda Korkutan Yangın

Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

SİVAS'ın Zara ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun lokanta kısmında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, sabah 10.00 sıralarında Sivas'ın Zara ilçesinde Tuğrul Dalaklıoğlu'na ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle istasyon içindeki lokantanın çatısında yangın çıktı. Duman ve alevleri gören tesis çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Tesis çalışanları ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yangın, kısa sürede olay yerine gelen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu anlar amatör kameralara yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.