Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Görev Alanı: Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler Engelli Evde Bakım Engelli Kimlik Kartı Hizmeti 6284 Sayılı Kanun Kapsamındaki Hizmetler Güvenlik Tedbirleri Danışmanlık Hizmetleri Hukuki Destek Hizmetleri Meslek, Sağlık, Beslenme Hizmetleri Barınma Hizmetleri Önleyici ve Koruyucu Tedbir Kararlarının istek ve takibi Psiko-sosyal Destek Hizmeti Kadın Konukevi ayrılış sonrası takibi 5395 Sayılı Kanun Kapsamındaki Hizmetler Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Evlat Edinme, Koruyucu Aile Hizmetleri Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler Danışmanlık Tedbiri Alınanlar ve İntiharlar Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Mülteci Çocuklara Yönelik Hizmetler Aile Danışmanlığı Hizmetleri Şehit ve Gazi Yakınlarına Sunulan Hizmetler Madde Bağımlılarına Yönelik Verilen Hizmetler Eğitim Hizmetleri (Bakanlığımız Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim) Doğum Yardımı Hizmeti Kamu Hizmet Standartları

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