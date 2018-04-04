Sivas Afrin İçin Düzenlenen Kermes Gelirinin Derneğe Verilmesine Soruşturma Hd

Afrin için düzenlenen kermes gelirinin derneğe verilmesine soruşturma

Sivas'ta bir ilkokulda, Afrin'e bir TIR dolusu su gönderilmesi için düzenlenen kermes gelirinin, söz konusu faaliyeti gerçekleştirmesi için bağış adı altında Ravza Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş'a verilmesi tepkiye yol açtı. Sivas Valiliği, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta Mehmetpaşa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Kızılırmak İlkokulu'nda, 28 Mart'ta kermes düzenlendi. Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından organize edilen 'Afrin'e bir TIR su' gönderilmesi amacıyla düzenlenen kermese bir vali yardımcısı, öğrenci velileri ve çok sayıda kişi katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste, 3 bin 902 lira 15 kuruş gelir elde edildi. Bu para, malzeme temini ve gönderimi için okul müdürü tarafından bağış adı altında Ravza Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş'a makbuz karşılığında teslim edildi.

Yerel bir televizyon kanalında söylediği, Rüyamda peygamber efendimiz irşat edilecek illerin listesini verdi sözleri ile gündeme gelen Abdullah Ağbektaş'a, kermes gelirinin verilmesi kentte tepkilere yol açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelirin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanması yerine bir derneğe bağışlanmasına yönelik tepkiler üzerine Vali Davut Gül, konuyla ilgili yasal süreci başlattıklarını belirterek, Benim arkadaşlarımıza genel talimatım; devletin bir yardım kampanyası yok. Mümkün olduğunca bu işlere girmeyin. Eğer girerseniz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na yatırın. Çünkü TSK Güçlendirme Vakfı Başkanı Cumhurbaşkanımız, faaliyet alanı milliyerli savunma sanayi. İllerde vali, ilçelerde kaymakam fahri temsilci. O konuyla ilgili yasal süreç başlattık dedi.