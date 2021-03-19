Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı

19.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:18

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, cuma namazı öncesi vaaz kürsüsüne çıkarak afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, cuma namazı öncesi vaaz kürsüsüne çıkarak afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi nedeniyle kentteki tarihi Paşa Camisi'nde cemaate bilgilendirmede bulunan Ekinci, vaaz kürsüsünden yaptığı konuşmada, deprem, sel, heyelan gibi afetlere karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Sivas'taki Acil Toplanma Alanları hakkında bilgiler veren Ekinci, vatandaşların e-Devlet üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanlarını öğrenebileceklerini söyledi.

Afet eğitiminin önemine değinen Ekinci, "Bunları bugünden öğrenmezsek depremde ilk şoku atlatmayı bilsek dahi sokağa adımımızı attığımız andan itibaren bir kısmı sağa, bir kısmı sola dağılmış bir aileyle karşılaşırız. Kaos ortamında küçük çocuğunuzun psikolojisini düşünün." dedi.

Ekinci, cemaate evlerinde acil durum çantası hazırlamaları uyarısında da bulundu.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı
Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı
Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı
Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Sibel Can Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, vaaz kürsüsünden afetlere karşı alınacak önlemleri anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 17:24:39. #1.15#
title