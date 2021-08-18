SİVAS, ADIYAMAN VE HEKİMHAN KAVŞAĞINDA DÜZENLEME YAPILIYOR

GÜRKAN; TRAFİĞİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ SEYRETMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORMalatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yaptığı kavşak düzenleme ve kavşaklardaki peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

GÜRKAN; TRAFİĞİN DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ SEYRETMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde yaptığı kavşak düzenleme ve kavşaklardaki peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik yoğunluğunu azami seviyeye indirerek güvenliğin sağlanması noktasında yaptığı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sivas, Adıyaman ve Hekimhan Kavşağı diye tabir edilen kavşakta düzenleme çalışmaları yapıyor. Kavşakta yapılan yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte ekipler peyzaj çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, " Geçtiğimiz yıldan itibaren 22 tane kavşak düzenlemesi yaptık. Çöşnük Kavşağında yaptığımız çalışmalarımızı tamamladık. Sivas, Adıyaman ve Hekimhan Kavşağı diye adlandırdığımız kavşağımızda ciddi bir tıkanma vardı. Bostanbaşı, Yakınca bölgesinde yoğun bir trafik olduğu için u dönüşü şeklinde yeni bir kavşak düzenlemesi yapıyoruz. Kavşakta yaptığımız çalışmalarımızı asfalt serim işlemlerini bitirdikten sonra tamamlayacağız" dedi.

Trafiğin daha sağlıklı ve güvenli seyretmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız Malatya'nın 13 ilçesinde 12 bin 300 km2'sinde yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Şuanda Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan kırsal kesimlerde asfaltlanmadık yolumuz kalmadı. Kalan yollarımız da bir aylık dönem içerisinde bitirilir. Merkezde de yeni yolların yapılması, yeni kavşakların düzenlenmesi ve trafiğin daha sağlıklı ve güvenli seyretmesi gibi öncelikli olan konular var. Özellikle Sivas, Adıyaman ve Hekimhan kavşağı diye tabir ettiğimiz alanda ışıklara takılmadan u dönüşü yaparak tekrardan Bostanbaşı, Altınkayısı Bulvarı ve Mıhlıtut'a dönüş yapılacak. Diğer taraftan aynı şekilde u dönüşü ile Özsan Sanayi Sitesine dönüş yapılması sağlanacak. Yaptığımız düzenlemelerin başta Malatya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre