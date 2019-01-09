Sivas Adana'dan Getirilen Köpeğe Sivas'ta İşitme Testi

Adana'dan getirilen köpeğe Sivas'ta işitme testi

Adana'da seslere tepki vermediği için sahibi tarafından Sivas'a getirilerek Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde teste tabi tutulan köpeğin doğuştan işitme engelli olduğu ortaya çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet eden Ceren Kayan, 'Dogo Argentino' ırkı 6 aylık 'Ceku' isimli dişi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark ederek bölgesinde bulunan veterinere kontrole götürdü. Yapılan kontrolde köpeğin işitme sorunu yaşadığı, işitme testi yapılması gerektiği söylendi. Kayan, bu testin sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapıldığını öğrendi. Kayan'ın iletişime geçip fakülteye gelmesinin ardından Hayvan Hastanesinde Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya ve Dr. Öğretim Üyesi İlker Şen tarafından 'Ceku'ya gerekli ön muayeneler yapıldı. Ardından Veteriner Fakültesi Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Laboratuvarı'na getirilen Ceku, Otoaküstik Emisyon Cihazı ve Klinik ABR Cihazı ile bazı testlere tabi tutuldu. Test sonuçlarında köpeğin doğumsal her iki kulağında da sağırlık olduğu tespit edildi.

Ceku'nun sahibi Kayan, Köpeğimin işitme ile ilgili sorunu olduğunu düşünüyordum. Araştırmalarım sonucu bu testin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde yapıldığını öğrendim ve hocalarımızla görüşüp Sivas'a geldim. Yapılan testler neticesinde köpeğimin doğuştan iki kulağında da doğuştan işitme problemi olduğunu öğrendim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Koçkaya ise Biz daha önce bu konuda klinik ABR cihazımız ile çalışmalar yapmıştık. Türkiye'de ilk defa duyma testine yönelik çalışmaları biz yapmıştık. Ceren hanım bize ulaştı ve işitme testini iki yönlü yaptık; hem otoaküstik edüsyon cihazı ile hem de klinik ABR cihazı ile. Bunun sonucunda doğuştan gelen bir işitme kaybı olduğunu tespit ettik. Türkiye'de bunu ilk yapan bizdik ve şu anda da tahminlerime göre sadece biz yapıyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmış olmak da hem üniversitemiz adına hem kendi adımıza gurur verici ve mutlu edici bir tablo diye konuştu.

Kaynak: DHA