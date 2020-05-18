SİVAS ABD'den 305 Türk vatandaşı karantina için Sivas'a getirildi ABD'den 305 Türk vatandaşı karantina için Sivas'a getirildiAMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinden getirilen 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Sivas'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den 305 Türk vatandaşı karantina için Sivas'a getirildi AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinden getirilen 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Sivas'taki öğrenci yurduna yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, öğle saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçağa giren ekipler, sağlık kontrolü yaptı. Apronda bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım Kampüsündeki Gençlik öğrenci yurduna götürüldü. Kaynak: DHA