Sivas'a Şehit Ateşi Düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker(25), Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin acı haberi, evine giden askeri personel tarafından ailesine iletildi.

Olay, öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesi operasyonuna katılan askerler bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Sivaslı uzman çavuş Furkan Peker şehit düştü. Şehit Komando Uzman Çavuş Peker'in acı haberi Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin Yüceyurt Mahallesinde bulunan evine giden askeri personel, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker'e şehadet haberini iletti. Ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Daha sonra, şehidin anne-babası Meral-Ahmedi Duran Peker'in 4 Eylül Mahallesi 9'uncu Sokaktaki evine giden askeri personel, acı haberi onlara da verdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker de ambulansla babaevine götürüldü.

Şehit Furkan Peker'in, 6 Mayıs'ta Irak topraklarından çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Uzman Çavuş Peker'in cenazesinin yarın kente getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.