Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı
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Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı

03.11.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:04

- Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı.

- Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı

Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı

SİVAS - Kış aylarının sert geçtiği Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezine 166 kilometre uzaklıkta bulunan Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyünde kar yağışı görüldü. Karakaya tepesi olarak adlandırılan bölge kar yağışı ile beyaza büründü. Kar yağışını gören köy sakinleri o anları cep telefonu karmasıyla kaydetti. Köy sakinlerinden Şeref Aksu, "Yılın ilk karını görmüş bulunmaktayız. Memleketimiz böyle. Son güz ama yollarımızda açık. Göründüğü gibi. Diyecek bir şey bulamıyoruz" dedi.

Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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