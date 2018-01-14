Sivas'a Macera Parkı Yapılıyor

Sivas'ta yapımına başlanan macera parkı projesi büyük ölçüde tamamlandı.

Sivas Belediyesi tarafından, Kardeşler Ormanı'na yapılan proje kapsamında macera parkında seyir terasları, atlama kuleleri, tırmanma duvarları ve slacklining gibi heyecanı yüksek aktiviteler yer alacak.

Mesire alanı olarak ta kullanılan Kardeşler Ormanında uygulanan macera parkı projesinin bahar aylarında Sivas halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

Macera parkında vatandaşların sevdikleri ile hoşça vakit geçirebilecekleri kafe ve restoranlar da yer alacak.

Macera parkındaki atlama kulesi, uzunluğu itibariyle Türkiye'deki önde gelenler arasında yerini alacak. Toplam 335 metrelik mesafeye kurulan sistemde 35-40 metre yükseklikte atlayışlar gerçekleştirilecek. Projede, doğayla iç içe çeşitli sporların yapılacağı tırmanma parkurları da bulunuyor.

Şehir manzarasına hakim noktadaki Kardeşler Ormanının, Orman ve Su İşleri Bakanlığından, Sivas Belediyesine tahsisi yapılmıştı.

Sivas'ta mesire alanı alternatiflerini artırmayı planlayan Sivas Belediyesi, Kardeşler Ormanı'na kurduğu macera parkı ile şehri farklı bir görüntüye kavuşturmayı hedefliyor.