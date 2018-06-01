Sivas'a Ambulans Helikopter Geliyor

Sivas'a alınacak olan ambulans helikopterin ihalesi yapıldı. 32 milyon lira değerindeki helikopterle uzak ilçelerdeki acil hastalara anında müdahale edilecek.

16 ilde 17 ambulans helikopterle hizmet veren Sağlık Bakanlığı'nın elinde bulunan ambulans helikopterlerin süreleri 2018 ve 2019 yılında sona erecek. Hizmet süresi bitecek olan 17 adet ambulans helikopterlerin yerine 5 yıllığına 19 adet ambulans helikopterin hizmete alınacağı ambulans helikopter ihalesi, İhale Komisyon Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Karataş başkanlığında Sağlık Bakanlığı büyük toplantı salonunda yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda ihaleye en düşük teklifi veren Türk Hava Kurumu İşletmesi Gökçen Havacılık ile sözleşme imzalandı. Yeni ihaleyle ilk defa Sivas'a da ambulans helikopter tahsisi yapıldı.

32 milyon liralık bedelle ihale edilen ambulans helikopter il merkezinde konuşlanacak. Ambulans helikopterle uzak ilçelerdeki hastalara anında müdahale edilecek. - SİVAS