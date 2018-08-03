Sivas'a 5 Yıldızlı Termal Tatil Köyü

Sivas'ta 40 milyon Türk lirası yatırımla inşa edilen Bilici Termal Devre Mülk-Tatil Köyü ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Kentin termal turizm merkezi olması yolunda en önemli yatırımlarından biri olan termal otelde bulunan zengin mineralli su birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.

Sivas'ta 5 yıldızlı termal otel ve tatil köyü ihtiyacını gidermek için Sivas-Ankara karayolu üzerinde kaplıca bölgesine 40 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edilen Bilici Termal Devre Mülk ve Tatil Köyü hizmete açıldı. 12 bin 404 metre kare alana inşa edilen termal tatil köyü 159 daire bulunuyor. Termal otelde bulunan 46 derece sıcaklıktaki su soğutularak havuzlara 36 derece olarak veriliyor. Termal suyunun birleşiminde yer alan mineraller birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Bilici İnşaat Siv-Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Bilici 45 gün önce hizmete giren termal otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Termal otel hakkında bilgi veren Bilici, "Şehrimiz adına termal turizmin gelişmesine katkı sağlayacak bir projeyi yaklaşık 45 gün önce hayata geçirdik. Projeye başladığımız günden itibaren söylediğimiz tek söz şu Sivas bir termal ve turizm kenti olabilir. Türkiye'nin en güçlü termal su rezervine sahip olan hiçbir termal bölgede olmayan ulaşımda karayolu, havayolu ve hızlı trenin kesişme noktasında avantajlı bir bölgede bir yatırım yapıyoruz. Bu avantaj Türkiye'nin hiçbir termal bölgesinde yok. Aynı zamanda da projenin destekleyici unsuru şehrin çok ciddi tarih ve kültür turizmine sahip olması Selçuklu'nun Konya'dan sonra en fazla eserinin olduğu bir şehir Selçuklu'nun en büyük hastanesinin olduğu bir şehir, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren bir Divriği Ulu Camimiz var. Türkiye'nin en büyük Arkeoloji Müzesi Sivas'ta, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 4 Eylül Kongresi'nin yapıldığı bir şehir bütün bunları ve alt yapıyı termal turizmle birleştirdiğimizde bu şehrin önü önümüzdeki yıllarda ciddi anlamda açık olacaktır. Termal turizmin en büyük özelliği gelen misafirlerinizi hem sağlık ve termalden hem de tatilden faydalandırmak ve bunu yaparken de insanları sıkılmadan ailesiyle, çocuklarıyla keyifli bir tatil yaparak yolcu etmektir" dedi.

"Sivas'ı termal turizm bölgesi yapacağız"

Sivas'ı termal turizm merkezi yapmak için çalışacaklarını söyleyen Bilici,"Projede sadece oda, havuz, resepsiyon arasında sıkışmış bir tatil anlayışında değil insanların dışarı da görmüş olduğu mevcut açık havuzlar ve aqua alanlarıyla beraber kanyonuyla beraber, alışveriş alanlarıyla, seyir terasları, mini golf, çocuklar için tırmanma duvarları, oyun parkı olan bir konsept proje yaptık. Buradaki amacımız da insanları giderken hem bu olanakları burada yaşayıp hem de hizmet kalitesini aynı zamanda üst planda tutan bir tatil köyü varmış diyerek yolcu etmek ve tesisle beraber de Sivas'ın bir anlamda tanıtım yapmak tüm amacımız bu 45 gündür de bu amaçla burada hizmet vermeye başladık. Bölgede şuanda iki proje olarak hizmet veriyoruz. Amacımız ve temennimiz önümüzdeki yıllarda bu iki projenin sayısını 5'e çıkararak hızlı bir şekilde bölgenin termal turizm bölgesi haline gelmesi ve Doğu'nun Afyon'u olmasıdır. Bu hayal değil projelerin alt yapısı buraya uygun gelecek yatırımcılar için bölge şuanda Türkiye'nin en güçlü termal su rezervine sahip alt yapısı ile şuanda oturmuş durumda bir bölge bu anlamda da Sivas'ın bundan sonra gelecek termal bölgedeki yatırımlarını her iki projemizde ciddi anlamda ön ayak olacaktır" diye konuştu.

"Suda 52 element var"

Termal suyun özelliklerinden bahseden Bilici, "Termal suyumuzun en önemli özelliği romatizmal ve eklem hastalıklarına iyi gelmesi çünkü suyumuzun içerisinde Hacettepe Üniversitesi'nde yaptırdığımız analizlerde 54 tane element var. Bunların yoğun bir kısmı da demir, kalsiyum ve magnezyum biz şimdi bu elementlerin mineral yapısı için suyu teste gönderdik. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Buradaki suyun en önemli özelliği de insan vücut sıcaklığına yakın bölgenin suyu 48 derece ama termal suya gelirken özel bir işlemden geçirilerek biz bunu 36 dereceye indirdik. İnsan vücut sıcaklığı doktorlar tarafından ön görülen sıcaklıktır. Dolayısıyla suyun içerisine girdiğinizde su sizi yakmıyor. Bu anlamda ciddi bir avantajdır. Romatizmal hastalıklarda ciddi tedavi edici özelliği var" şeklinde konuştu. - SİVAS