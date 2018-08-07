Sivas'a "5 Yıldızlı" Hayvan Barınağı

Sivas'ta yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük barınaklarından Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli 10 Ağustos Cuma günü hizmete girecek.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2005 yılında açılan hayvan barınağının yetersiz kalması nedeniyle oluşturulan merkezde başıboş hayvanların doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi ve rehabilite edilmesi sağlanacak.

Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Otelinde sokak hayvanlarının yanı sıra sahipleri şehir dışına çıkacak evcil hayvanlar da misafir edilecek.

Çocukların gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği bir ortamın da sağlandığı projede hayvan hastanesi, hayvan oteli, otopark ve yeşil alan oluşturuldu.

Sosyal alanlarıyla dikkati çeken ve 7 milyon liraya mal olan komplekste ziyaretçiler için dinlenebilecekleri ve çay, kahve içebilecekleri mekanlar da hazırlandı.