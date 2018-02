Sivas'a 5 Yıldızlı Hayvan Barınağı

SİVAS Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan yeni Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi projesinde sona gelindi. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak, her yönüyle alanında örnek olacak. Merkezde, hayvan oteli hizmeti de verilecek.

2007 yılında hayata geçirilen Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi'nin yetersiz kalmasının ardından, daha kapsamlı bir barınak yapılması için proje hazırlandı. Hayvanların doğal ortamda barınmaları ve kafeslerden çıkarak rahat hareket alanı sağlanması amacıyla yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak, her yönüyle örnek olacak şekilde planlandı. Yapımına geçen yıl başlanan merkezde çalışmaların sonuna gelindi. Yaklaşık 6 milyon liraya kurulan yeni barınakta hayvan hastanesi, hayvan oteli, hayvan ambulansı, oyun parkurları ve doğal ortama uygun donatılar yer aldı. Bakım merkezinde bulunan hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni barınakta, dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilerek tedavi ve bakımları yapılabilecek. Barınakta ayrıca şehir dışına çıkan ve evcil hayvanlarını yanlarında götüremeyen aileler için de hayvan oteli hizmeti verilecek.

'HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ'

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, şehirdeki tüm canlılardan sorumlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tabi ki önceliğimiz insan. Ama bu şehirde insanların dışında yaşayanlar da var. Özellikle başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili bizim belediye olarak sorumluluğumuz var. Şu an mevcut barınağımız var. Ancak bu yetersiz. Biraz daha istediğimiz standartların dışında kalıyor. Biz yeni bir hayvan barınağı inşa ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlar düşünülerek yapılan bir proje. Her hayvanın tek kalacağı şekilde inşa edilen bin kulübe var. 5 hayvanın birlikte kullanacağı bahçeler var. Kulübelerin içinde kış aylarında aşırı soğuklarda içinden geçen sıcak su boruları da olacak. Hayvanların ısınması sağlanacak. Diğer yandan yalıtımları da buna göre yapıldı. Örnek teşkil edecek bir kompleks diyebiliriz. Sadece barınaklar yok. Bununla beraber hayvan hastanesi, hayvan oteli var. Özellikle köpek ve kedi sahibi olan vatandaşların tatile ve çeşitli nedenlerle şehir dışına çıktıklarında hayvanlarını bırakacakları yer bulmakta zorlanıyorlar. Onları düşünerek 'köpek oteli' adını verdiğimiz bir tesisimizi de bu kapsamda inşa ediyoruz."

NİSANDA FAALİYETE GEÇECEK

Barınağın nisan ayında hizmete gireceğini belirten Başkan Aydın, "Şu anda inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanmış olacak. Güzel bir kompleksi şehrimize kazandırmış olacağız. Etrafında yeşil alanlar olacak. Özellikle çocukların buraya geldiğinde, eğlenebileceği mekanları da proje kapsamında düşündük. Orada sadece hayvanların bakımının yapıldığı ortamdan öte insanların da hayvanlarla bir araya geleceği alanları da proje kapsamında planladık. Projenin maliyeti yaklaşık 6 milyon lira" diye konuştu.

