Sivas'a 446 Öğretmen Ataması Yapılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, 446 öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi.

Sivas'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 590 ücretli öğretmenin görevlendirilmesinin yapıldığını hatırlatan Vali Ayhan,"Norm kadroya göre öğretmen ihtiyacımız 822'dir. 2019 yılında ataması planlanan 446 öğretmenin atanmasıyla norm kadroya göre ihtiyacımız olan 376 öğretmen de yakın okullardan ve ücretli öğretmenlerden karşılanacaktır." diye konuştu.

Mevcut ücretli öğretmen sayısının Sivas genelinde 80-100 arasında olacağını değerlendiren Valimiz Ayhan,"Geçen yıl Türkiye genelinde öğretmen sayısındaki artış 2,49 iken ilimizde bu oran 8,29 civarındadır. 2019 yılı itibariyle de şu ana kadar yüzde 6 oranına sahibiz. Ülke genelinin çok çok üzerinde iyi bir durumdayız. Okullarımızın fiziki altyapısı çok iyi konuma geldi. Öğretmen ihtiyacı ise minimuma indirgenmiştir. Sivas'ta eğitimin içeriğini zenginleştireceğiz ve çocukların gönüllerine dokunacak, geleceklerini birlikte güzelleştireceğiz." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA