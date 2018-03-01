Sivas'a 200 Yataklı Öğretmenevi Yapılacak

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Sivas'a 5 yıldızlı otel konforunda 200 yataklı öğretmenevi yapılacağını bildirdi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Sivas'a hizmetlerinin devam ettiğini aktardı.

Şahin, "İlimize 200 yatağın üzerinde kapasitesi olan 5 yıldızlı yeni bir öğretmenevi yapılacak. 30 milyon liraya mal olacak öğretmenevinin ilimizin hem sosyal hayatına hem eğitim hayatına katkı sunacağına inanıyoruz. Mevcut öğretmenevi de ilimizde yine hizmet etmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yeni orduevi hakkında da bilgi veren Şahin, "Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Savunma Bakanı olduğu dönemde başlatılan ordu evimiz de tamamlanmıştır. Orası da ilimizin hem ekonomisine hem turizmine büyük katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Sivas'a gelen misafirlerin artık konaklama sorunu yaşamayacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda AK Parti döneminde Sivas'a 5 yıldızlı oteller yapılmış, birçok yerde de misafirhaneler yapılmak suretiyle ilçelerimizin ihtiyaçları da giderilmiştir. Turizm merkezi olmasını arzu ettiğimiz Sivas'ımızda gerek Yıldızdağı gerek Sıcak Çermik gerek ilimizdeki diğer tesislere büyük önem ve ehemmiyet verilmektedir. Önümüzdeki süreçte mevcut kapasiteleri daha da artırmak suretiyle hem kültür turizmini hem kaplıca turizmini hem de kış turizmini öne çıkaracağız. Alt yapımız belli bir aşamaya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte hem turların hem de Sivaslı hemşehrilerimizin ilimizde konaklama barınma sorunu olmayacaktır. Onları hem yazın hem de kışın Sivas'ımızın kültürel ve coğrafik güzelliklerini görmeye davet ediyoruz."